台灣Xbox把握暑假尾聲，不僅宣布多項好康優惠活動，包括在7-11新增《我的世界 Java 與基岩版》、PC Game Pass 3個月和1個月等多款數位產品，更在9月6日前於全台統一超商各門市 ibon 機台，推出購買微軟數位點卡商品，單筆發票滿500元即可獲得7-11 50元購物抵用券，限量5000份，同步加碼祭抽獎活動，憑活動購物抵用券小白單至 Xbox台灣官方Facebook粉絲專頁登錄，即有機會獲得限量20組由《Minecraft》T 恤和多款限量周邊商品組成的獨家禮包。

「Xbox 實驗室」快閃店現場除了可打造專屬個人的無線控制器外，更準備了豐富的Game Pass遊戲挑戰，甚至還有Xbox Design Lab創意設計等多項活動，只要參加活動就有機會獲得Game Pass序號等多項好禮。（Xbox提供）

另外台灣Xbox也從即日起至28日，於光華數位新天地後門南區廣場舉辦「Xbox 實驗室」快閃店活動，現場除了邀請玩家一同來打造專屬個人的無線控制器外，更準備了豐富的Game Pass遊戲挑戰，甚至還有Xbox Design Lab創意設計等多項活動，只要參加活動就有機會獲得Game Pass序號等多項好禮，本周日（28日）當天還將有知名實況主「小熊」出席擔任一日店長和粉絲同樂。