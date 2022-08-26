根據美國有線電視新聞網（CNN）26日報導，莫德納公司正式對輝瑞（Pfizer）和BioNTech提出侵害mRNA技術的專利訴訟。
莫德納發布的聲明指出，針對輝瑞和BioNTech侵權一事，已分別向美國麻薩諸塞州和德國杜塞道夫的法院提起訴訟。「我方認為輝瑞（Pfizer）和BNT公司以非法手段複製莫德納的研發，並在未經許可情況下繼續使用。」這項突破性技術對於莫德納COVID-19疫苗(Spikevax)研發至關重要，mRNA技術平台的數個專利是研發新冠肺炎疫苗的關鍵，包括讓mRNA進入人體，而不會引發不良免疫反應的化學修飾專利。
執行長班塞爾(Stéphane Bancel)強調，「興訴是為了保護我們在新冠疫情大流行前十年間開創、投資數十億美元並獲得專利的mRNA技術平台。」技術平台於2010年開始成形，並在2015、2016年間打破最短時間紀錄，研發出一款安全又有效，對抗新冠病毒的疫苗。目前仍持續尋求賠償，鑑於疫苗能拯救生命，且目標並非移除輝瑞疫苗在市場上的銷售，因此不會終止其繼續使用。
報導指出，收到輝瑞公司的回覆稱「目前無法發表任何評論」。
文章來源：Moderna files patent infringement lawsuits against Pfizer and BioNTech over mRNA Covid-19 vaccines
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