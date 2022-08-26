有「電眼美人」稱號的港星李美鳳，1987年參選港姐時，獲得亞軍及最上鏡小姐，之後她也順利出道，無奈星路平平，1996年二婚台灣富商鄭翔中後，就淡出演藝圈，近日，她過往選美和上節目的模樣曝光，勾起網友無限回憶。

李美鳳1987年參加香港小姐選美時，就因外形美豔和擁有一雙電眼，讓她有「電眼美人」稱號，而她同期的有楊寶玲、邱淑貞等熱門港姐人選，最後她獲得亞軍與最上鏡小姐，她也因此進入演藝圈，並拍攝多部電影及電視劇，但多數飾演配角，也沒有大紅大紫，即使後期她大膽接拍三級片《虐之戀》依舊沒起色。

李美鳳過往美麗倩影出土。(圖／取自TVB (official)YouTube)

而她情史也相當精采，和第一任丈夫林敏聰因電影《笑星撞地球》結識，之後在加拿大秘密註冊結婚，無奈僅維持5年就離婚，隔年她閃嫁台灣富商鄭翔中，兩人還在台灣飛往澳門的班機上舉辦訂婚儀式，轟動一時，讓前夫忍不住嘲諷她「釣到一條大龍躉(意指釣到大魚)」。

李美鳳婚後就淡出演藝圈，隨著丈夫移居台灣，婚後育有一對龍鳳胎，而她嫁入豪門後，不僅專心照顧家庭，也有投資做生意，曾和朋友合夥經營髮型屋，也嘗試經營代理外地珠寶首飾，變身女強人，雖然鮮少公開露面，但依舊保養得宜。