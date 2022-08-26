民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案，最終結果為碩士學位遭「雙殺」，成為台灣史上第一人，對此作家顏擇雅語出驚人，稱台大與中華大學有詐欺嫌疑，應該退還林智堅學費。對此，前立委沈富雄今（26）日就表示，應該一不做二不休，有抄襲嫌疑的論文，這些學生的指導教授、系主任、院長、校長，如果有直接關係，「他們所拿到的薪水，通通退還」，引發討論。

顏擇雅稱校方應賠償林智堅時間損失，因為不論是上課或者通勤時間，算起來都當相當昂貴，且認為學校有詐騙嫌疑，「每個學校都騙報考新生說畢業很簡單，過幾年又以維護校譽取消畢業證書，不是更像學店？」顏擇雅更稱林拿到學位是因為校方沒搞清楚畢業標準，自己理虧，應該開先例退學費給林智堅，對教育系統是很棒的事。沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「顏擇雅的邏輯非常荒唐，真的是阿搭馬孔固力（比喻腦袋僵硬、不靈光）」。

沈富雄更指出，今天的情況只是剛好「林智堅比較倒霉，因為他在風頭上，而且選桃園市長」，應該要「一不做二不休」，在一些政治人物的論文遭到質疑時，就要向他們的指導老師、系主任、院長、校長，追究責任。沈富雄最後更強調「如果這些人和涉嫌抄襲的政治人物，有直接的相關關係，那他們所拿到的薪水，通通退還，退這些人的薪水才對，怎麼會是退林智堅的學費，真是胡說八道」。