林佳龍「新北大翻新，議員逗陣拚」造勢活動今晚到板橋區。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍「新北大翻新，議員逗陣拚」造勢活動，今（26日）晚在板橋區與新北市議員參選人山田摩衣同台，林佳龍致詞時主打他的青年政策，包括成立青創基地、補助成家基金，甚至凍卵也有補助，吸引年輕族群支持。

林佳龍表示，新北市要成立青年的創業基地，1年要募集108組進駐新創共享辦公室，作為育成的地點，全世界包括巴黎、東京都有，台北市也有在松菸，只有新北市沒有。此外，1年還要促成100個新創的案子能夠成案，1年還有500個新創的實習生進入企業。

林佳龍說，現在台灣少子化「生不如死」，每年生的比死的少，因為年輕人養不起小孩，所以要支持年輕人成家，每一對新婚夫妻補助10萬元成家基金，新北市每年才2萬對新人，每年約20億，4年約80億，在職場的女性想拚事業，也補助3萬元凍卵。

另外，對於青年面對育兒和養老的問題，林佳龍藉機稱讚蔡英文總統的托育及長照政策，廣設公共托育及住宿型長照中心，讓年輕人放心打拚。

最後林佳龍再打新北市社會住宅議題，批新北市政府社宅蓋太少，才蓋6500戶，而且板橋的公辦都更社宅要拿去賣，是他今天把它擋下來，還有土城也有一案想偷偷賣掉，今天他放風聲出來，市府才說還要研究。