中華職棒聯盟自1989年成立至今，出現許多亮眼的棒球明星，台灣棒球的實力更是世界有目共睹，日前一名網友表示，家裡有一顆陳年已久的簽名球，無奈不了解這顆球的價值，只好上網求助，不料卻引來眾多球迷暴動，直說：「這些選手都是神一般的存在」。
原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，小時候在家裡找到一顆簽名球，但自己對棒球並不了解，希望網路上的大神們能幫忙解答，「這是哪個球隊？都有哪些人的簽名呢？」原PO還附上一段影片，只見他手中拿著一顆頗有年代感的棒球不停轉動，每一面都有球員的簽名。
貼文曝光後，引來許多資深球迷解答，紛紛留言，「那是中華職棒統一獅隊的，有很多神級選手，只是都退役了」、「呂文生、鄭百勝」、「這些選手都是神一般的存在」、「王漢，很強的先發投手」、「鄭百勝，已經不在了」、「都是上古神獸級的…天才阿久鄭百勝，1973年在遠東區少棒賽，幫助中華隊以全勝姿態拿下世界冠軍，名副其實的百戰百勝」。
除此之外，也有網友超激動地說，這顆球一定要當成傳家之寶，呼籲原PO趕緊用真空包裝保存，「沒在跟你開玩笑！如果你不屑要丟垃圾桶，給我！不管多遠我都親取」。
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