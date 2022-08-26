艾成生前在《最強綜藝秀》中熱力唱跳，竟成為人生最後一場模仿秀。（民視提供）

粽藝大哥大胡瓜攜吳怡霈、賴慧如主持的民視、八大《最強綜藝秀》26日舉辦開播記者會，而艾成生前為該節目熱力唱跳演出，竟成為人生最後一場模仿秀，對此，胡瓜昨感嘆分享當時邀艾成上節目的契機。

艾成在節目明天播出的首集中表演郭富城經典名曲〈對你愛不完〉，記者會上重現當時表演片段，令人不捨。胡瓜談到艾成私下個性溫和，「有時候我脾氣一來，會罵罵製作人，但艾成都會去安慰」。胡瓜還透露，艾成生前有個心願，就是在最大、最豪華的舞台上演出，「做為第1集演出的藝人，才華洋溢，我要給他肯定」。

胡瓜表示當時主動邀請艾成、林俊逸上節目，「我非常喜歡他們，為了籌備節目內容，也跟他們在咖啡廳開了好幾個小時的會，艾成跟我分享了他對表演的熱愛，還有他副業的狀況」。

面對艾成傳出噩耗，胡瓜第一時間不敢置信，「我愣了好幾天，到現在都還沒回神，如果早點知道他的狀況，就可以多陪伴他」，他還透露原本打算跟艾成長期合作，當天錄影都很開心，還很敬業地配合節目需求，在地上翻滾。」