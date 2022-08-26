前總統陳水扁日前接受網紅「比特王出任務」專訪時，出言大批民進黨台北市長參選人陳時中；不過，他後來在臉書澄清這是重大誤會。前民進黨立委郭正亮表示，陳水扁之所以改口，是因為兒子、高市議員陳致中受到很大的壓力。

針對阿扁批陳時中後急轉彎，是因為自己的官司嗎？郭正亮25日在《踢批批開講》節目中表示，不會是要把阿扁抓回去，因為保外就醫依照嚴格的標準，早就可以抓回去了，蔡英文不敢這樣做，蔡英文只是不願意給阿扁特赦。不可能把阿扁抓回去。

郭正亮接著表示，是因為陳致中受到很大的壓力，1450可以瞬間湧1萬人次來檢舉，看你受得了受不了。阿扁是選舉天王，一句「你踩著上萬屍體去選市長」，這個大概只有阿扁才想得出來。

郭正亮認為，阿扁在錄影中講的，大概都是真的，寫的不一定是真的。一般都認為比特王是藍的，卻願意接受比特王專訪，用意何在？一定是要爆料、批評民進黨。民進黨把比特王當成藍營的媒體，一定會盯著看，因為有一定的影響力。

郭正亮認為，阿扁就是對陳時中有意見，他一直勸陳時中不要選，陳時中則堅持要選。阿扁說，防疫期間，帶著傷，一定會帶進市長選舉，講什麼市政議題都沒用，都會被疫情蓋掉，現在證明是正確的。