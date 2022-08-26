女星小S（徐熙娣）一直以來因幽默談吐和搞笑風格，在主持界樹立超強個人特色，在節目中總是講話犀利又逗趣，時常讓來賓無法招架；小S今（26日）晚間在臉書報喜訊，說自己真的是「國際巨星」了，由大S（徐熙媛）和B2（陳彥銘）製作、她擔任主持的《熙娣想聊》，拿下「2022 Content Asia Awards」的「亞洲最佳脫口秀」殊榮。

小S經常稱呼自己是「國際巨星」，今晚轉發B2在臉書的貼文，激動地說，「不會吧！我真的是國際巨星了」；原來是她獨挑大樑主持的談話性綜藝節目《熙娣想聊》，在「2022 Content Asia Awards（亞洲內容大獎）」中拿下「亞洲最佳脫口秀」殊榮。

小S主持的《熙娣想聊》，拿下「2022 Content Asia Awards」的「亞洲最佳脫口秀」殊榮。(圖/ 摘自Content Asia網站)

《熙娣想聊》從2021年12月23日播出第一集，今年2月24日播出第10集後，結束第一季，當時集集都請來大咖明星，話題不斷，就被觀眾敲碗第二季；先前小S受訪時也證實節目會有第二季，而且第二季第一集來賓就是天王周杰倫，製作人B2透露節目會在2022年下半年推出。

得獎訊息公布後，許多粉絲也湧入臉書貼文祝賀小S，「恭喜妳啊！！！名符其實的國際路線」、「恭喜宇宙聚興S姐」、「真的很優秀耶！每集都超好看的」、「妳一直都是IPSS（國際巨星）」、「快上時代週刊了」。