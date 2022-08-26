姜泰伍萌跳「禹英禑式新型打招呼」。（截自TikTok ）

28歲韓國男星姜泰伍近日因在夯劇《非常律師禹英禑》中飾演暖男律師事務所職員「李濬浩」爆紅，細膩演技和溫柔性格擄獲全球粉絲，但因已到韓國最晚當兵年齡期限，必須在今年入伍服役，令粉絲直呼可惜，在此之前他將在短影音平台TikTok上，舉辦首場線上獨家全球粉絲見面會。

姜泰伍將於台灣時間下周三（31日）晚間7點至晚上8點40分在TikTok特別舞台TikTok Stage（@tiktok_stage）與全球粉絲連線直播，「TikTok Stage：與姜泰伍連線」全程將有英語字幕，活動中，不僅將獨家大公開從小到大的成長照片，還能看到姜泰伍重現《禹英禑》中的經典場景和台詞、拍攝花絮等，豐富環節。

另外，姜泰伍近期也開設TikTok帳號（@75taeoh），本周一（22日）發布首支影片後，迅速吸引百萬粉絲追蹤，他特別拍攝影片，邀粉絲留言希望看他拍攝的TikTok熱門挑戰或希望他回答的問題，將挑選留言在見面會前或直播現場進行拍攝或回覆。至本週日（28日）為止還發起甜蜜又逗趣的 ＃SweeTaeoh（＃스윗태오）挑戰，共2種可愛玩法，首先是使用寶寶長相預測特效，就能預測與姜泰伍未來小孩的長相，另一個則是使用合拍功能一起同框「姜 to the 泰 to the 伍」，一起玩禹英禑式新型打招呼。

戲裡戲外都是暖男的姜泰伍，日前接受韓媒訪問時也透露，近日已幫父母親的房子進行翻修，且成功讓在桑拿房櫃台工作的媽媽辭職專心治療，「這是我入伍前的心願，很開心透過《禹英禑》讓我實現了願望，真的非常感謝」，可說是相當孝順，讓劇迷表示再度被圈粉了。該劇全16集可至Netflix收看。