姜泰伍萌跳「禹英禑式新型打招呼」。(截自TikTok )

28歲韓國男星姜泰伍近日因在夯劇《非常律師禹英禑》中飾演暖男律師事務所職員「李濬浩」爆紅,細膩演技和溫柔性格擄獲全球粉絲,但因已到韓國最晚當兵年齡期限,必須在今年入伍服役,令粉絲直呼可惜,在此之前他將在短影音平台TikTok上,舉辦首場線上獨家全球粉絲見面會。

姜泰伍將於台灣時間下周三(31日)晚間7點至晚上8點40分在TikTok特別舞台TikTok Stage(@tiktok_stage)與全球粉絲連線直播,「TikTok Stage:與姜泰伍連線」全程將有英語字幕,活動中,不僅將獨家大公開從小到大的成長照片,還能看到姜泰伍重現《禹英禑》中的經典場景和台詞、拍攝花絮等,豐富環節。

另外,姜泰伍近期也開設TikTok帳號(@75taeoh),本周一(22日)發布首支影片後,迅速吸引百萬粉絲追蹤,他特別拍攝影片,邀粉絲留言希望看他拍攝的TikTok熱門挑戰或希望他回答的問題,將挑選留言在見面會前或直播現場進行拍攝或回覆。至本週日(28日)為止還發起甜蜜又逗趣的 #SweeTaeoh(#스윗태오)挑戰,共2種可愛玩法,首先是使用寶寶長相預測特效,就能預測與姜泰伍未來小孩的長相,另一個則是使用合拍功能一起同框「姜 to the 泰 to the 伍」,一起玩禹英禑式新型打招呼。

戲裡戲外都是暖男的姜泰伍,日前接受韓媒訪問時也透露,近日已幫父母親的房子進行翻修,且成功讓在桑拿房櫃台工作的媽媽辭職專心治療,「這是我入伍前的心願,很開心透過《禹英禑》讓我實現了願望,真的非常感謝」,可說是相當孝順,讓劇迷表示再度被圈粉了。該劇全16集可至Netflix收看。