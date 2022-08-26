桃園麗威風場去年有飛安疑慮，遭經濟部剔除資格。本土商力麗今宣布，旗下位在彰化外海的海峽風場，已經以其中的300MW容量完成遞補，月中與經濟部完成行政契約簽署，正式擁有風場開發權，將趕2025年底完工併網。

麗威風場屬於政府離岸風電第二階段潛力場址5.6GW中的入選名額，但因後來民航局跳出指影響桃機飛安出局。歷經多次審查，力麗日前其實已拿到遞補資格，卻直到今天才正式宣布。

負責主導力麗集團綠色能源的天方能源董事長甘正智表示，與力麗合作的GIP（全球基礎建設合夥基金）是一家基礎建設投資基金公司，總部位在美國紐約。今年五月因GIP集團併購德國wpd旗下離岸風電事業，必須獲得經濟部同意。在經過數次審查會議，確定這是國際上常見的企業併購案後，才讓行政契約簽訂順利完成。

海峽風電籌備4年多，總裝置容量約為600MW，風場面積為73.8平方公里，離岸最近處約14公里，風速每秒約8公尺。核配的300MW在併網發電後，每年可貢獻11億2500萬度電，可供30萬戶家庭使用。

力麗集團總裁郭銓慶表示，身為台灣本土第一家傳產集團的離岸風電開發商，儘管未來仍可能面對疫情干擾、物價上漲、國際局勢變化等諸多挑戰，力麗與GIP集團已做好準備，對於在時程內完成併網使命，深具信心。

力麗也強調，取得300MW容量後，將再和GIP聯手，積極參與政府年底的第三階段離岸風電區塊開發競標，爭取另外的300MW容量。