台南日前發生的恐怖殺警案，造成2名警員不幸殉職，而凶嫌林信吾自台南明德外役監脫逃，矯正署與外役監稱是「逾假未歸」，讓國民黨台北市議員王鴻薇氣炸，怒批「如此再三挑釁人民底線，民進黨就是把人民當白痴！」

王鴻薇昨（26）日在臉書表示，犯下雙警命案的林信吾明明是外役監「逃犯」，但矯正署與外役監卻稱是「逾假未歸」，讓她質疑當面對重大治安事件時，矯正署、法務部不檢討負責還在玩弄文字遊戲，是對受害家屬的傷害。

「政府規定可以這樣反覆嗎？」王鴻薇指出，法務部2014年曾發布新聞稿，稱放假探親，逾假不回監即是脫逃，但如今卻又是另一套說詞，「一個政府如此沒有擔當，法律解釋顛倒是非，2014年的法務部打臉2022年法務部，真的是台灣司法奇景！」

王鴻薇認為，民進黨面對問題就是不承認、不改過，解決提出問題的人、玩玩文字遊戲，等風頭過了就沒事，「缺電是剩不夠、走私是超買、疫情蓋牌是校正回歸、不是強迫買農產品是懇求」，怒批「如此再三挑釁人民底線，民進黨就是把人民當白痴！」