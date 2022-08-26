英國能源監管機構26日宣布，自10月1日起，家庭能源帳單上限調將漲八成，至平均3,546英鎊（約新台幣13萬）一年，而且明年可能進一步上調，意味著民眾的生活成本壓力將越來越大。

英國「天然氣暨電力市場管制局」（Ofgem）宣布，能源供應商在英格蘭、蘇格蘭和威爾斯向客戶收取的電力和天然氣帳單上限，將由一年平均1,971英鎊調升至3,549英鎊，適用期間為10月1日起至年底止。英國約有2,400萬個家庭受到影響。

根據能源諮詢公司Cornwall Insight預測，明年第一季能源價格上限可能升至4,649.72英鎊，第二季再暴增至5,341.08英鎊，第三季可望下降至4,767.97英鎊，但仍遠遠超越目前的1,971英鎊，和2021年10月的1,400英鎊。

歐洲天然氣庫存低，且俄羅斯降低對歐洲輸氣量，天然氣價格在過去一年飆漲至新高紀錄，電費亦大幅上漲。

Ofgem在8月稍早表示，日後將每3個月重新計算能源價格上限，而非以往的6個月，以反映當前市場波動。

鑑於能源成本急速攀升，英國政府7月宣布將給予所有家庭400英鎊能源補助，自10月起分6個月發放。此外，800萬個弱勢家庭也會有額外650英鎊的一次性補助。

但外界批評補助太少，不足以解決問題。智庫決議基金會（Resolution Foundation）資深經濟學家馬歇爾（Jonny Marshall）表示，能源帳單暴增將對英國家庭造成嚴重損害，今年冬季災難將降臨，可能有數千個家庭能源遭到完全切斷，數百萬個家庭付不出帳單。

由於英國正在舉行首相暨保守黨黨魁選舉，在選舉結果9月5日揭曉之前，政府將不會有新的因應對策。

下任首相候選人蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）皆認為，政府需要對家庭和企業提供額外援助，不過要到選舉結果出爐後才會有所行動。