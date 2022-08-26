晶片短缺的供應鏈問題讓新車價格居高不下，想買車的美國消費者只好多背一點貸款，第二季平均新車貸款，推高至創紀錄的40,290美元（約台幣123萬）。信用監測公司Experian25日發表最新汽車金融市場報告，第二季新車貸款平均每月還款金額667美元（約台幣2萬），較去年同期多出近15％，平均貸款金額增加13.2％。

第二季平均新車貸款期限，與去年同期持平，略高於69個月。

就連買二手車也要仰仗貸款。第二季平均舊車貸款年增18.7％，來到28,534美元（約台幣87萬）。每月要繳的二手車貸平均515美元（約台幣1.6萬），較去年同期增加17％。

聯準會（Fed）為壓制通膨巨獸猛力升息，但今年大多數時候，美國新車價格上漲速度，還是比整體通膨快，問題依舊出在供需面。

Fed下月召開例會，從最近鷹聲再起的情況來看，升息3碼的機率仍高。但高盛預期9月基準利率升2碼，11月、12月例會各升1碼。

汽車製造商表示，半導體短缺及其他供應鏈瓶頸問題，讓他們的產能依然追不上需求。

市調公司J.D. Power指出，8月新車或卡車的平均售價，達到46,259美元（約台幣141萬）創新高紀錄。

Experian指出，車貸資料顯示，新車價格上漲的緣故，選購二手車或卡車的消費者增多。第二季二手車貸款占整體車貸61.8％，比去年同期的58.5％還高。

Experian並提到，第二季融資的車輛中，休旅車占了60％。