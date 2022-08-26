前新竹市長林智堅的論文，被台大和中華大學認定抄襲，碩士學位接連遭撤銷。前台中市長胡志強表示，牛津圖書館老師說他的牛津論文在台灣很受歡迎，竟被借了3次，就是被拿去檢查，還好他沒有抄襲。

胡志強26日在政論節目《少康戰情室》中表示，最近幾件大事，他真的不能接受，尤其是論文，他畢業以後，回到牛津大學，牛津圖書館的老師告訴他，你的論文在台灣很受歡迎，來借了3次，就是被拿去檢查，還好他沒有抄襲。

胡志強接著表示，論文封鎖30年，他以前從來沒聽過。一個在美國教書40年、現在回來辦雜誌很有名的人就說，怎麼會有這個事，我們都希望人家來引用、來借，論文被人家引用，光榮啊。但現在論文卻封鎖30年，採購、疫苗也封鎖30年，說是放得愈久，資料愈容易保存，你現在講了，報紙登出來，就保存了，何必還要等30年以後。

胡志強認為，至於學歷的問題，有些case是學校有人在傳、報紙在登，連監察院都可以看報紙，剪報辦案，學校為什麼要等人家來檢舉，就去查。若是沒有，還他清白；若是抄襲，就取消學位。