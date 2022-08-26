美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日在全球央行年會發表演說時表示，他們將持續現行升息步調，且維持高利率水平一段時間，直到通膨受到控制。至於9月會議升息幅度，完全取決於接下來數據表現。

鮑爾表示，他們將採取「強力而迅速」的行動令需求放緩，儘管這些舉措可能傷害就業市場動能，而壓低通膨亦可能對於經濟帶來「部分傷害」。

他表示，Fed樂見7月通膨放緩，但這不足以改變他們看法。換言之，他們將繼續將利率升至限制性區域（高於中性水平）並維持一段時間。