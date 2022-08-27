國民黨8月28日全代會後，中選會29日起將正式受理九合一選舉參選登記。因苗栗縣議長鍾東錦違紀參選苗栗縣長幾成定局，國民黨秘書長黃健庭周二已下令，要黨務主管針對後續發展預為因應。黨務人士說，只要鍾登記選縣長就會開鍘。

「黨對違紀參選要有處理態度，要給藍營全國其他參選人看」。黨務人士說，只要鍾東錦違紀，國民黨勢必要開鍘宣示維護黨紀，也要藉此提醒苗栗縣藍營基層，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘才是正藍軍唯一提名人選，號召藍軍歸隊支持。

但因國民黨苗栗縣基層不少已遭鍾東錦收編，屆時黨紀處分規模會僅限於鍾東錦，還是全面開鍘？黨務人士說，還是要看其他人違紀輔選的證據到哪裡，會尊重苗栗縣黨部的第一線判斷與證據收集。

但黨務人士說，如果參選人完成登記、選戰正式開打後，若黨內還有人敢繼續輔選鍾東錦，到時候黨紀一定會嚴格執行，該做都會做；黨中央該有態度還是要拿出來，才能指揮全軍團結作戰。

對於鍾東錦可能會訴諸悲情，黨務人士說，重點是要謝福弘自己選情要拉起來。該黨務人士坦言，當前鍾的氣勢是比較大，黨之後會說清楚不能提名鍾的原因，同時強化謝福弘正藍地位，隨選戰回歸藍綠對決，謝仍有可能逆轉勝。

黨務人士分析，過往苗栗幾次縣長選舉都是派系互相攻伐，脫黨參選似乎是家常便飯，畢竟「苗栗國有苗栗國的玩法」，但鍾東錦在前主席江啟臣時候就承諾只當縣黨部主委，如今若失信參選到底，黨不能沒有態度。