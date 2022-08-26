主播張雅琴因台南殺警案與廢死聯盟槓上，與聯盟執行長林欣怡隔空交火，在林欣怡發表千字文抨擊張雅琴後，張也在今天上午再度反擊，更抓著林欣怡的文章矛盾，直問「她到底知不知道自己在說什麼？」

林欣怡26日凌晨在臉書貼出千字文反擊，也再度抨擊張雅琴製造假新聞，強調會貼出王信福案是因為媒體提及，完全沒有針對台南殺警案作評論，反問張雅琴到底哪裡是看不懂。

林欣怡表示，廢死聯盟沒有鼓吹台灣殺人免死，只是反對死刑，因此無法回答張雅琴的質疑，強調無法接受殺人這樣的犯罪，也反對國家殺人，一定有其他比殺人更好的解決問題辦法。

張雅琴則是在26日中午反嗆林欣怡，節錄「廢死聯盟執行長林欣怡說沒有鼓勵台灣殺人不會判死刑，而是反對死刑」這段話，反問「執行長到底知不知道自己在說什麼？」，質疑一方面說沒鼓勵殺人不會判死，一方面又說要廢除死刑，那殺人犯到底要怎麼判死？乾脆改名不廢死聯盟好了，「扯什麼死刑就是國家殺人～廢死聯盟在扯什麼？」

對此林欣怡則表示該說的都已經說了，不會再回應張雅琴。