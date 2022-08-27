美國商務部26日公布7月個人支出、雖然幾乎不見增加，但外界最關注的個人消費支出（PCE）物價指數，卻顯示美國通膨壓力已有減緩跡象，這也使得美國聯準會（Fed）在下月召開利率會議時，能有一些縮減激進升息幅度的空間。

商務部表示，高占美國經濟活動逾三分之二的個人支出在7月僅微增0.1％，遠低於市場預期的0.5％增幅。個人所得也溫和增加0.2％，不及市場預測的0.6％。此外6月個人支出經修正後，從前估的月增1.1％調降至1％，所得增幅由0.6％調升至0.7％。

至於Fed決策偏好參考的通膨指標7月個人消費支出（PCE）物價指數則是年增6.3％、大幅低於6月的6.8％，至於不含食品與能源的核心PCE則年增4.6％，也較前一個月的4.8％減緩，上述兩項攸關通膨的衡量指標，凸顯美國高燒不退的通膨已開始浮現降溫跡象。

根據美國汽車協會（AAA）表示，上周全美汽油均價跌至每加侖4.27美元。該燃料價格曾在6月中旬衝破5美元。然而汽油價格下滑有助遏止通膨升高。

為了對抗攀升到逾40年高點的通膨，Fed自今年3月開始啟動升息循環後，迄今已升息9碼。不過在美國通膨壓力已趨緩和，外界預期Fed在下月召開例會，有機會將升息幅度從6、7月的3碼縮減到2碼。

至於針對美國7月個人支出幾乎持平，RSM US公司首席經濟學家貝魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）則認為迄今還不足以為憂。他說受到夏季旅遊需求攀升、個人所得增加、汽油價格下滑與在疫情期間累積的儲蓄等，使得民眾支出活動目前並不見萎縮跡象。

美國第二季消費支出溫和增長，也有助減緩受供應鏈瓶頸導致庫存銳減，而對美國經濟造成的衝擊。雖然美國上季國內生產毛額季減年率0.6％，為連續第二季出現萎縮，但美國政府指出國內所得收入(Gross Domestic Income)（GDI）繼第一季增加1.8％後，第二季又增加1.4％，這也使得美國經濟情勢更加難以判讀。