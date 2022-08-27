吸引台商回流、企業設廠投資台南，關鍵要解決產業用地不足的問題。台南市經濟發展局今年委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，透過公私協力方式，聯合各大不動產仲介業者，建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，提供全台南即時的廠房與土地資訊進行媒合、並協助企業尋找合適的產業用地，強化土地有效釋出及活化利用。

26日台南市經發局舉辦「產業投資標的供需媒合平台說明會」，包括台南市長黃偉哲、台南市經發局長陳凱凌、中華民國不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺、以及各不動產經紀人公會團隊均與會參加，一起解決企業用地需求。

黃偉哲表示，為了促進地盡其利，透過公私合作服務模式及「產業投資標的供需媒合平台」建置，作為產業用地供需的實體交流平台，讓各工業區未強化用地的供給，能夠與投資廠商需求對接，有效降低投資廠商尋地時間與成本，吸引廠商快速投資進駐，可望創造台南更多就業機會，並帶動產業發展。

陳凱凌指出，台南市編定工業區有35處，政府開發10處，民間開發16處，總面積約4786公頃，目前仍有約963公頃的土地未強化使用，皆在私人地主手中，亟需政府單位媒合釋出，以供業者投資使用。

此外，由於國內外廠商進駐及台商回流投資台南，設廠用地需求甚大，盼透過公私協力，結合民間力量，擴大服務量能，加速解決企業用地需求。

陳凱凌說，平台由台南市各不動產相關產業公、協、職業工會等11個單位團體協辦，不動產經紀業者40家、不動產經紀人員超過50人共同協力參與，在平台上採取新作法，除提供企業公開透明的土地資訊，企業也能提出自身需求，平台服務顧問將以積極作法協助企業媒合土地。

謝宗諺強調，台南市政府清查報編產業園區的未強化土地，不僅提供最即時、最新的工業區土地、廠房資訊，藉由公開、迅速回應的產業投資標的供需媒合平台，滿足投資人用地決策資訊不足困擾，也能大幅增加廠商來台南的投資意願。

「產業投資標的供需媒合平台」(https://landmatch.tainan.gov.tw)，提供物件需求查詢、物件租售查詢、物件需求登錄、物件租售登錄及加入會員等功能。(記者張雅雲/台南報導)