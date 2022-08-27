成立超過40年的君帆工業，是國內油壓缸大廠，在中國硫化機市占率過半，並橫跨輪胎、煉鋼、醫療等產業，爭取本土企業的發展機會，即將成為上櫃新兵。

手術台能夠穩定升降，靠的就是油壓缸精準控制，如果油壓缸漏油，手術到一半，整個台面會掉下去，這是關乎人命的東西。」君帆工業總經理胡正杰口中講的，正是在疫情前接到的醫療用油壓缸訂單。

首次跨入醫療產業前，他告訴員工，「要想著手術台躺著是你的親人，如果手術台用的是我們的油壓缸，你的反應要是『沒問題』，而不是『死定了』！」

外形像四角柱、裡頭灌有液體的油壓缸，是一台機器能否穩定「伸縮」的關鍵，舉凡挖土機、手術台、風機，再到輪胎廠裡的硫化機，都會用到這項關鍵零組件。成立超過40年的君帆，不僅在今年10月將成為國內首家掛牌上櫃的油壓缸廠，更是中國輪胎硫化機的油壓缸龍頭，市占率過半。

翻開君帆財報，近兩年每股稅後純益（EPS）都交出逾4元的成績，除了2019年因擴廠的土地糾紛，提前估列賠償造成虧損，多年來本業始終保持獲利，終端客戶包括輪胎廠正新、建大，還有鋼鐵龍頭中鋼、汽車零件大廠敏實。

雖說「戲棚下待久就是你的」，但君帆除了幫日本大廠代工的成熟技術外，還能做到國內油壓缸廠最多樣尺寸的能力。

提升技術 收服高要求的客戶

君帆發跡過程，如同國內眾多中小企業一樣，董事長胡進財自學校畢業後，就一頭栽進工具機機台設計的工作，當時他發現國產油壓缸，品質不穩、經常漏油故障，但進口國外又太過昂貴，於是萌生創業的想法。

那時台灣的工業正處於起飛期，但做油壓缸的本土廠商屈指可數，這個情況讓胡進財在創業初期，並不缺客戶，只是市場都集中在台灣。後來，能讓君帆進入國際市場，是一個幫日本油壓大廠TAIYO代工的機會。

當時，TAIYO的要求非常吹毛求疵，譬如公差，台灣業者容許差異值在0.05毫米內，但這家日商卻只容許0.02毫米。面對這樣的要求，許多台廠都放棄與TAIYO合作的機會，只有君帆願意在技術上提升，前後花了兩年，終於在1998年成為TAIYO的代工廠。

現在走進君帆的工廠，所有零件與產品都整齊劃一地放在棧板上，「你看工廠產線的流暢度與整齊度，就好像走進日本的工廠，這就是當年幫日本代工留下的習慣。」胡正杰驕傲地說。