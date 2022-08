4-7-8呼吸法(4-7-8 breathing method)。

許多人都有擔心隔天要早起、前一晚焦慮緊張睡不著的經驗,專家表示擔心完全沒用,奉勸民眾不要賣力強迫自己,否則睡不著、睡不好的情況只會更惡化,建議可藉由冥想、專注呼吸等方式助眠。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,許多人常因為隔天要早起趕上班、趕上課、甚至是趕車,前一晚有焦急、想早點入睡的心情,芝加哥西北大學費恩柏格醫學院(Northwestern University Feinberg School of Medicine)日夜節律與睡眠醫學中心(Center for Circadian and Sleep Medicine)主任菲利斯.徐(Phyllis Zee)表示,自己也經常面臨這種情況,「如果你無法睡著,別擔心了,那沒有幫助。」

南加州大學(University of Southern California)凱克醫學院(Keck School of Medicine)臨床醫學副教授達斯庫普塔(Raj Dasgupta)也有相同建議:「我的建議是不要強迫,因為你的腦海會開始思考要入睡的擔憂,讓事情變得更糟。」他說事實是,當我們愈賣力試著放鬆、入睡,我們就愈擔心失去寶貴睡眠,這樣就愈難以獲得好眠。

針對民眾因難以入睡而焦慮,專家們也提供一些能驅散焦慮的撇步。

■別嘗試不可能的事

專家指出,除非你本身就是早起的鳥兒,否則不要逼自己晚上9點就要睡著,因為對你的生理時鐘來說可能太早了,這種強迫只會讓自己更焦慮。

■上床前2小時避開藍光

達斯庫普塔建議民眾上床前2小時避開會發散藍光的手機、電子裝置或明亮的燈光,他說藍光會讓大腦以為現在還是白天,抑制人體分泌能幫助入睡的褪黑激素。

■練習冥想、正念及專注呼吸

達斯庫普塔說,因為入睡感到焦慮是睡好覺的一大障礙,他建議可以透過正念(mindfulness)及冥想幫助自己平靜,讓心靈及身體安靜下來,如此更容易入睡。

他說其中一個幫助入睡的好方法是專注呼吸,當中一個能減輕壓力的技巧是「4-7-8呼吸法」(4-7-8 breathing method),也就是先深呼吸4秒,再屏住呼吸7秒,接著緩慢吐氣8秒,反覆幾次同樣步驟,再觀察是否感覺比較放鬆了。

■避免喝酒及甜食

達斯庫普塔建議民眾避免在午餐後攝取含有咖啡因的食物,也避免在睡前飲酒,他說這2個飲食習慣都會干擾睡眠。如果民眾晚餐後仍感覺到飢餓,他也建議零食量不要太多,而且盡量攝取無糖、易消化的食物,比較不影響睡眠。

