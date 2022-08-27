時序回到2021年，南臺灣烈日高照，柏油路面熱氣氤氳，久旱之下連空氣都是乾燥的，一滴水也擰不出來。大型水車急如熱鍋螞蟻，疾駛進臺南科學園區，要為口乾舌燥的用水巨獸-半導體大廠解渴。

「臺灣的半導體產能占全球產能20%，然而，包括台積電在內的半導體業者正迎來史上最嚴重的晶片荒，這無疑為面臨嚴重旱象的臺廠帶來更大的壓力。」《德國之聲》在報導中寫道。

水危機引爆治水刻不容緩

根據《臺灣氣候變遷科學報告》，受到氣候變遷以及愈漸加速的全球暖化影響，臺灣未來降雨天數會明顯減少，然而，在總降雨量不變的情況下，強降雨天數將大幅增加，面對難以預測的氣候型態，蓄水會變得更為艱難，乾旱與水患將更頻繁地發生，報告中特別提到，沒有東北季風、夏季颱風愈來愈少的西南部地區水情會更為嚴峻。

以臺南來說，地處北回歸線以南，副熱帶季風氣候區與熱帶氣候區，乾濕季分明，從下方的雨量圖可以看到，相較於位處北部的翡翠水庫全年有雨，曾文水庫集水區雨量多集中在5月到9月，主要來自夏季季風以及鋒面所帶來的水氣所形成的降雨，以及颱風入境時所帶來的雨水，每年入冬後到次年梅雨季，降雨量僅占全年的2%~4%。然而，若遇上太平洋冷高壓，夏季就會出現旱象，或是如2020年受氣候異常影響，颱風形成後卻不侵台，水資源匱乏的問題便會浮現。

從用水量來檢視，根據台灣自來水公司所統計的數據，去年臺南地區整年總用水量達1.8億噸，根據水利署提供的數據，當前臺南以農業用水居冠，占比達63%，民生和工業用水占比則分別為19%與18%，其中工業用水正逐年增長。

在經濟部提出的報告中，工業用水以科學園區成長最快，到了2031年，每日用水需求將達81.3萬噸，若以當前的日供水能力40.3萬噸來看，屆時將出現41萬噸的用水大洞。

當供水受到氣候影響，愈來愈不穩定，相對地，需求卻不斷增長之時，用水戶將互相排擠，缺水危機一觸即發。

科技、文化古都的水再生大戰

無虞用水是民生富庶的條件，更是產業發展的一劑定心丸，近年臺南市積極拓展多元水資源，除了開發工地地下水、海水淡化廠，也推動新水源-再生水的使用。

臺南市長黃偉哲表示，隨著污水下水道普及率提升，利用生活污水所取得的「再生水」來源不受天候影響，能讓一滴水至少使用兩次以上，使水資源獲得最大利用，另一方面，也能推動下水道污水系統建設，使城市成為一座小水庫，並創造水資源產業產值，同時改善環境衛生、提升市民生活品質。

然而，有民眾質疑，當前臺南市再生水源全供給南科使用，對民生用水能帶來什麼樣的正向助益？

黃偉哲指出，現階段因法規與民眾觀感，再生水不能直接食用或供作食品業、藥品業用水，因此臺南市推動的再生水僅供科技業使用，如此一來，能分散水庫供水標的，進而增加民生用水的配水量。

近年隨著南科進駐廠商日漸增加，用水需求也受到矚目。

日前臺南海淡廠通過環評初審，依供水量，是目前全臺最大海淡廠，未來是否加入南科供水行列？

「海淡廠有高耗電與排放鹵水等爭議，計劃案作業程序冗長，沒辦法即時解決近年旱災的缺水量，」臺南市政府水利局長韓榮華回應道。

因此，在臺南市政府水利局擬定的供水計劃中，除了來自自來水公司給水場、擴建中的曾文淨水廠，以及高科技廠商節水之外，仍得仰賴再生水填補用水缺口。

臺南市目前有三座新建中的再生水廠支援南科供水，分別是永康、仁德及安平，其中永康再生水廠進度最快，目前已進入試運轉階段，預計今年9月起供水，供水量可達8000噸CMD，另外，安平再生水廠預計今年第四季啟用，供水1萬噸CMD，而仁德廠則進入發包階段，三座再生水廠全期皆完工後，可望為南科帶來6.3萬噸CMD，每年約1/3座南化水庫的豐沛水源。

氣候危機之下，再生水已成為乾旱國家解渴的利器，世界多國早已推行多年，技術發展堪稱成熟、健全，相較之下臺灣似乎才正要起步。韓榮華坦言，要在臺灣推動再生水產業並非易事，有許多挑戰尚待突破，不過至少我們走在正確的道路上。韓榮華特別提到，針對再生水工程，臺南市府設置了廉政平台，開放全民督工，誓言要讓這項良心工程如期、如質且無垢地完工。

如同中國傳說中的第一位水利工程師大禹，克服重重困難險阻馴服黃河，造就爾後的華夏文明， 臺南這座古蹟之都能否變身成為科技、文化、產業並進的永續之城，端看政府能否運用智慧，在關鍵時刻將危機化為轉機。

本文作者：林怡妏

(本文摘自《理財周刊1148期》)