俄烏戰爭擾亂全球能源市場，西方國家制裁俄能源進口使情勢更加惡化，根據能源研究機構Rystad Energy報告指出，全球能源危機將推動天然氣基礎設施的投資，2024年的規模將高達420億美元。不過報告補充，這無法緩解歐洲及亞洲爭奪燃料供應，但能鞏固美國全球最大液化天然氣出口國的地位。

商業內幕報導，Rystad Energy表示，基礎設施投資不足一直是全球能源危機的關鍵因素之一，這可能將使歐洲、亞洲及美於今年冬天就面臨短缺問題。根據分析人士表示，OPEC+幾乎已經耗盡有限的閒置產能，顯示整個產業的長期投資不足。

報告提到，在全球能源危機加劇，以及各國爭相搶奪能源的背景下，液化天然氣基礎設施的投資料將激增。分析預估，2030年的天然氣總產量將達1470萬桶／日，2034年則將達到1630萬桶／日，較2021年870萬桶／日有著翻倍成長。

即便天然氣產量預期將有顯著增長，但Rystad Energy仍說，這無法及時緩解歐洲和亞洲爭奪燃料供應，反而有助美國鞏固其世界最大液化天然氣出口國的地位。報告解釋，截至目前，大部分天然氣相關投資集中在美國，諸如埃克森美孚、卡達石油公司規模100億美元的Golden Pass LNG能源投資項目，還有Venture Global在路易斯安納州斥資132億美元的Plaquemines天然氣投資項目。

Rystad Energy預估，以美國為首的美洲，2030年將佔全球天然氣消耗量約30%，亞太國家約佔25%。