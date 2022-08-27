年底九合一選舉越來越接近，全台六都的選情越來越白熱化，也受到許多民眾關注，尤其台北市長「三腳督」之戰更是備受矚目。對此就有網友在網路上對於「如果陳時中民調高，黃珊珊會被棄保嗎？」的議題進行討論，就有許多人一面倒認為「棄黃保蔣」比較保險，引發討論。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「如果陳時中民調高 黃珊珊會被棄保嗎？」的文章表示，「我想問那些支持黃珊珊的粉絲們，如果你們看到陳時中民調很高或可能當選，可能會把票投給蔣萬安嗎？雖然說蔣萬安民調目前是最高，但三人的民調都不差」，此篇文章一發出，立刻引起大量討論，留言區蓋起高樓。

而在這個論壇上的大學生紛紛都認為「會棄黃保蔣」，「這次蔣上的機率比較大吧⋯」、「看最後的民調決定，但心向珊珊…」、「怎麼想都是棄黃保蔣，投給黃珊珊=投給陳時中，畢竟黃也選不上，投她等於讓陳選上，如果要陳時中當選就投黃吧」、「我覺得如果綠推出的不是這麼爛的爛咖，棄蔣保黃沒問題，因為就算綠當選也不會這麼不爽。但重點現在就是綠推了這種世紀爛咖，台北市真的不能被這樣鬧著玩四年，我真心覺得這局要『棄黃保蔣』」。