台南殺警案發生後，民進黨政府實質廢死做法引發質疑，民進黨南投縣長參選人蔡培慧過去參與廢死往事也再被提起。國民黨立委許淑華在臉書質疑蔡，還是支持「廢除死刑」？還是堅持「暫停死刑執行」？

許淑華表示，一直以來國內支持死刑比例都占多數，近日要求可判死、執行死刑聲浪更達到前所未有的高點，目前國內尚有38名死囚未執行，殺人已不一定判死刑，而法官判死後又不執行，這不就是政府玩弄法律，變相的廢死？

許淑華說，之前有181位學界人士上書要求法務部「暫停執行死刑」，其中第163個連署的就是蔡培慧。許質疑，蔡主張廢死有考慮無辜被害人家屬及恐懼不安民眾的感受？

許淑華也批評，民進黨政府沒有記取2019年鐵路警察在火車上遭刺身亡教訓，如今台南才又發生警察遭殺害死亡，如今民進黨政府依然只會譴責、痛批、憤怒、宣示提升警察訓練、裝備，但蔡政府那次不檢討，然後呢？然後就沒有然後了。