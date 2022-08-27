台灣處於板塊交接處，地震次數頻繁，過往也發生許多嚴重死傷的大地震。就有網友好奇，若台灣發生15級地震會有多可怕，對此中央氣象局也真的做出回應，給出專業答案。

有網友詢問「如果台灣發生15級地震有多可怕？天崩地裂？海嘯吞沒本島？」，氣象局對此回答這其實是個假議題，表示台灣最大震度只有10個等級，分別是 0 級、1 級、2級、3級、4級、5弱、5強、6弱、6強以及最大的7級。​

氣象局指出在震度4級以前，主要是地動「加速度」作為分級的依據，當地動加速度超過80 cm/sec^2，也就是超過震度4級的上限後，就會改以地動「速度」對地震震度進行分級。​

而一旦地震在當地造成的地動「加速度」超過80cm/sec^2，且地動速度大於超過140 cm/sec時，當地的震度就會被列為「7級」地震。​換句話說，台灣現行制度中，7級就是最大的震度啦，沒有什麼8、9級甚至15級的震度，但若想問的是「地震規模」，那又是另一回事了。