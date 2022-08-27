伊林娛樂副董事長陳婉若是評審之一，亮麗現身。（粘耿豪攝）

安妮一襲性感裝扮亮相，相當吸睛。（粘耿豪攝）

溫昇豪以伊林大學長身分，參加璀璨之星總決賽。（粘耿豪攝）

林嘉綺盛裝參加，名模氣場超強。（粘耿豪攝）

「Star Dreams無限女孩組」6人選出後直接出道。（粘耿豪攝）

璀璨之星總決賽圓滿落幕，王靖惟、林子怡分別獲男、女模組冠軍，王靖惟還勇奪總冠軍。（粘耿豪攝）

第11屆璀璨之星總決賽26日在WESTAR舉行，因疫情2年沒有對外公開舉辦比賽，現場眾星雲集。本屆除了「模特兒組」、「演藝組」以外，也另新增時下年輕人最熱衷的「網紅創作組」及賽前最受關注的「Star Dreams無限女孩組」，為伊林娛樂與威剛科技聯手打造的台灣第一個元宇宙女團。評審之一的蔡淑臻表示：「對女團很期待，台灣蠻少出色的女團，希望這次的女團可以真的做出很好的成績。」而本屆璀璨之星總冠軍由男模特兒組11號，身高189公分、21歲的男大生王靖惟奪得。

本屆伊林璀璨之星超過萬人報名線上海選，從複賽到決賽，歷經超過1個月培訓，參賽者參與超過50堂專業密集培訓課程，最後在決賽舞台上發光發熱；昨天的總決賽由戲劇女神蔡淑臻及伊林娛樂副董事長陳婉若、踢帕娛樂董事長詹仁雄、喜歡音樂總經理陳子鴻擔任評審。

伊林演員張雁名及蔡昀羲擔任主持人，首次合作默契絕佳，名模林嘉綺、王思偉及藝人？昇豪、賴琳恩、安妮、成語蕎及新加入伊林大家庭的江祖平皆盛裝出席，另《全明星運動會3》王品澔與《全明星4》的吳珝陽、徐瑋澤也一同共襄盛舉。

陳婉若說：「璀璨之星今年已第11年，伊林一直堅持做這件事情，是因為我們不希望台灣年輕人放棄追尋夢想的機會，我覺得對我們來說標準都是一致的，一定要有專業，喜歡這行以及能夠堅持。」她也舉例「原子少年」的林佳辰等人都是從璀璨之星出道，希望給年輕人正確管道，能好好入行不要騙，讓專業判斷他們適不適合這行。

蔡淑臻主要評分演藝組、模特兒組，不過今年新增了「網紅創作組」，對於現在小朋友勇於表現自我，她覺得很棒，「我真的很羨慕他們，活在這個人人都能出道的時代，自己創作空間也很大，因為過去沒有這麼多平台，現在自媒體就是一個平台，只要有才華、創意就能被看見。」

蔡淑臻也經營社群媒體，都親回粉絲訊息，笑稱會精挑細選照片、影片才上傳嗎。她笑說：「大概拍了80張吧我只挑一張，拍到我手都痠，好不容易拍到好看的，稍微微調才敢放上去。」她認為很多網紅都有自己獨特風格，很有創意跟一致性，裡面太多學問，「如果要很鑽研的話，我的戲也不用拍了，還是回歸真我部分，分享我的生活點滴。」表示最近PO很多IG限動分享飲食，「因為大家都會問我怎麼吃、怎麼保養身材，我就分享給大家。」

獲得總冠軍的王靖惟目前就讀國立台南大學體育系，他開心表示：「當初是朋友推薦我來報名，這是我第一次走秀，很謝謝伊林娛樂的老師教我走台步、化妝、社群經營等，收穫很多，我真的沒想到會拿到冠軍。」而各組冠軍名單為男模組王靖惟、女模組冠軍林子怡、演藝組冠軍王道、網紅創作組冠軍陳雨書，Star Dreams無限女孩組吳采羚、曹雨璇、許玥晨、楊昕穎、郭韋彤、林依沛。