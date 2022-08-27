新冠病毒在全球肆虐已超過2年，感染人數已達6億，如果加上Omicron毒株大流行後各種未申報無症狀與輕症感染者，據信真實感染人數必然遠超過此數。科學家們發現，有些人就算是感染新冠病毒也沒有症狀，還有些人就算接觸到病毒也沒有被感染。在經過深入研究並剔除疫苗接種與保持社交距離等防疫的因素後，除了個人的運氣之外，個人的基因可能是最重要的因素，而這些天生對新冠病毒有抵抗力的人數大約只有不到1/10。

有些人的免疫能力特別強，是眾所周知的事實。科學家也說，有些人雖然感染新冠但卻毫無知覺，另外仍然還是有一些人是從未感染過的。他們可能是防護措施做得徹底，但現在Omicron社區傳播率極高，在日常生活上完全不接觸病毒感染者幾乎是不可能的。研究人員也注意到，經常暴露於高風險的環境中的人員，例如醫務工作者或是家中有人感染新冠病毒，仍有一些人卻能成功逃避病毒入侵，核酸檢測從未呈陽性。

有些人就算接觸到病毒也沒有被感染，在剔除疫苗接種與保持社交距離等防疫的因素後，研究人員發現，這些天生對新冠病毒有抵抗力的人數大約只有不到1/10。(圖／美聯社)

為什麼有些人就是不會感染新冠病毒？科學家在研究中發現的確有少部份人跟其他人就是不一樣。今年4月英國倫敦皇家自由醫院招募了36名志願者參與研究，在密閉環境裡與病毒進行多種方式接觸，半數的人很快就感染，有部份人沒有明顯症狀，但其中有一名26歲男性實驗者潘恩(Faith Paine)從頭至尾經過17天仍未感染病毒。

紐約洛克菲勒大學的微生物學家斯潘(András Spaan) 在研究基因和感染新冠毒的關係時發現，有些基因可以使新冠病毒病情惡化，另外一些基因則相反。去年秋天他在發表的論文中指出，大約10%的新冠病毒患者體內存在對新冠病毒的天然抵抗力。

英國研究發現有極少部份人無論如何與病毒接觸，就是不會被感染。（圖／美聯社）

參與前述皇家自由醫院研究的倫敦帝國理工學院傳染病學者邱克讓（Christopher Chiu）說，人體能識別各種病毒，一些能消滅新冠病毒的抗體存在於人類鼻子中，可以在病毒進入體內之前就開始攻擊新冠病毒，如果病毒量小，在鼻子就擋住了。另外，免疫系統的T細胞也可以識別病毒感染的細胞，並在病毒大量繁殖並在體內擴散前將它清除。

法國的學者也專門研究了這個問題，他們用新冠病毒來感染來自不同捐贈者的鼻腔細胞，並觀察細胞的反應，不料其中一位捐贈者的鼻腔細胞始終未能被新冠病毒感染。這些特殊人群的細胞能抵抗新冠病毒的現象可以推測，部份人類身上一直存在抵禦這種病毒的機制，只是這種具有這種基因突變的人類似乎不多，但是只要找到此種機制的原理，對預防或治療新冠病毒感染都有重要的意義。

法國流行病學專家研究血型對感染新冠病毒的影響發現，O型血的人感染新冠病毒的風險較其他人低了大約20%，即使感染，對重症也有更強的抵抗力；而A型和AB型的人感染新冠病毒的風險較高。（圖／美聯社）

法媒《費加羅報》引述學者馬尤爾·阿爾德貝爾在一項研究中引用一個案例，這位25歲的埃洛伊絲（化名）的女性從未感染過新冠病毒，連她自己都覺得驚訝，因為她多次接觸過確診的患者，包括幾位親近的朋友與同住的家人，但她卻從未感染過。學者認為，有些人無論與確診者如何密切接觸，新冠病毒都對他無可奈何。

法國公共衛生教授菲利普．阿穆埃爾（Philippe Amouyel）說，有些流行病學專家試圖從生物學和形態學角度研究為什麼有些人從未感染過新冠病毒，研究角度包括血型。他指出，在10多個針對血型影響新冠病毒感染的研究發現，O型血的人感染新冠病毒的風險較其他人低了大約20%，即使感染，對轉為重症也有更強的抵抗力；而A型血和AB型血的人感染新冠病毒的風險較高。這種研究結果也引起了其他學者們進一步研究的興趣。

在全世界絕大部份國家都已逐漸開放防疫措施、恢復正常社會生活之際， 僅有中國仍舊維持嚴格的社會封控措施。（圖／美聯社）

除了血型之外，遺傳方面的研究也發現基因是另一個降低感染風險的因素，尤其是在在預防感染新冠病毒後出現嚴重症狀方面具有重要作用。法國國家人類基因組研究中心主任弗朗索瓦．德勒茲說，有很多理由相信，新冠病毒對不同人的細胞受體融合性有高有低，有些人的細胞就有比較強的能力來排斥新冠病毒進入。另外還有一些研究專注於人類的基因突變，包括幾個與身體對感染免疫反應有關的突變，這種理論與某些人對愛滋病的HIV病毒有天生抵抗力有相似的基因突變機制。

這些各種理論都是有科學的根據可以說明為何有少部份人不會感染新冠病毒，有些是細胞受體不會被新冠病毒融合，有些是病毒剛吸入尚未大量複製前就被消滅而無法造成感染，還有的是特定的基因突變讓細胞天生對某種病毒有抵抗力，只不過從統計上看，具有這種對新冠病毒有超級防護能力的人類似乎不太多。如果你認為自己很僥幸地躲過了許許多多被感染的風險，你有可能就是命定的天選之人其中之一，或許能協助研究人員拯救數億人類免於新冠病毒侵襲。