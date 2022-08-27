理想混蛋、《菱格世代DD52》G.O.F、ALL IN 5等人，及夯團《原子少年》將於27日晚上7點在麗寶OUTLET MALL的秘境「落羽松」草原熱血開唱，這次演出一口氣集結天王星、地球、水星、火星4團助陣，吸引大批粉絲關注、支持。

原子少年近來工作滿檔，目前正值暑假期間，被問及過往暑假最常做的事情？地球陳廷軒直呼：「最喜歡去玩水上樂園，特別是像麗寶這樣可以買水陸套票，水上跟陸地都可以玩透透對學生來說很划算。」洪禹翔也大讚：「學生時期的我暑假除了會和同學約去運動，最重要的就是每年的暑假一定會來麗寶樂園玩水，因為我自己是台中的孩子所以暑假就是必須和同學來麗寶玩水！」

黃文廷則表示：「我自己暑假最常回阿嬤家和阿嬤去菜園玩，但阿嬤其實都是在認真種菜拔菜，而我負責在旁邊玩耍。」敢挑戰刺激設施？高胥崴自招：「不會，基本上屬於顧包包型，因為我非常怕高！」蔡承祐打趣說：「什麼設施都一定要跑一遍，難得來了就不要留下遺憾，但現在年紀大了，比較怕一點。」

如今出道後，暑假轉變成演出工作行程，這樣的改變是否還適應？天王星蔡承祐認為：「我自己是很享受在這裡面，畢竟我最怕的就是閒下來，有這些事能 時時刻刻提醒我還在增進自己。」高有翔則形容：「這一切依然像是一場夢， 來得也有些突然，甚至有時會招架不住。但是每次看見台下滿滿支持我們的朋 友，就會想要把每一次的表演做到更好，讓大家覺得很值得。」水星李秉諭樂 此不疲：「其實我是一個工作狂 與其整個暑假都在玩，我還比較想要整個暑假 都在工作、表演，所以心情是非常的興奮與開心。」