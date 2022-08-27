樂團「唐貓」主唱阿蘭去年以個人身分參加選秀比賽，並在節目中大放異彩，更獲歌王哈林庾澄慶誇讚：「歌曲編排精準，節奏的強度呈現和歌手的狀態都能清楚掌握」，徐佳瑩也大讚他的表演成熟好看，「不像是來比賽的！」阿蘭上個月於「王者之聲Legacy演唱會」率先演出新單曲〈Deep Love〉。
他這次的創作以「愛不需要理由」為主題，在編曲形式上也突破他以往慣用的方式，更著重於「人聲」的展現；阿蘭在MV中有一場淋雨濕身的戲，拍攝前他甚至在家中附近「預習」淋雨，揣摩情緒，所以當天拍攝狀況非常好，被全場工作人員大讚帥翻了。
不過在拍攝現場，他卻被點火柴的橋段難倒，讓他直呼：「最困難的就是點火柴。」原來阿蘭在現場一直點不著火柴，他竟還認真研究點火柴的技巧，不過正好劇本的需求就是要點不著火柴，他笑說：「剛好我是真的點不著，就順勢剛剛好，不用演。」
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