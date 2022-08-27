【愛傳媒葉毓蘭專欄】「去你媽的廢死團體，都滾去十八層地獄！」

這是殉職員警涂明誠的二姐，昨天聲嘶力竭對所有廢死團體的怒吼，也是受害者家屬最無力、最悲憤的控訴。

蔡英文總統曾經強調「廢死是普世價值」，而廢死也是民進黨的中心思想，並以歐美等先進國家為鏡，將廢死作為國家法律發展的終極目標。

可是在談廢死之前，我們國家對與矯正與收容方面的種種不足，都補上了嗎？

發生在2018年的華山大草原分屍案犯嫌陳伯謙，原本一審判死，但二審以自首減刑、更一審以「有教化可能性」為由，改判無期，最高法院也在今年二月定讞，這名殺人魔逃過了死刑。

而去年四月在屏東犯下擄走通訊行曾女後姦殺的黃東明，昨天屏東地院一審判決出爐，猜猜怎麼著？也是無期徒刑！而給出的理由更令人哭笑不得，「因為黃嫌已56歲，假釋後已年老、危險性降低」，就因為犯嫌不過56歲的年紀就可以逃死，那豈不是以後56歲就是個免死分隔線？只要超過這個歲數幾乎都有了「真正的免死金牌」！？

在1989年有位殺人犯戴文慶，因殺害女計程車司機而被判處無期徒刑，服刑13年後轉到外役監，讓他每隔幾個月都能申請返家探視，而這縱虎歸山的行逕，卻造成了我們治安的大破口，戴文慶後來又姦殺了一名小黃司機，最終還是被判處了死刑，於2014年槍決；這第二名被害人，本應是可以避免的。

我國在矯正戒護體制上的不足，已經很多血淚的教訓歷歷在目，上面的戴文慶、這次的殺警案都是如此，無期、有期徒刑實際執行與民眾想像有強烈落差，不用幾年就可以到外役監，進而重返人間成為治安上的不定時炸彈，陳伯謙尚且年輕，等到他轉至外役監甚至回歸社會時，不會有類似的情況發生嗎？

羅瑩雪前部長的大刀闊斧，令我無比懷念，她是一名真正重視被害人權益，又勇於核准執行死刑的法務部長，光是羅瑩雪任內就執行槍決了12名死刑犯；而蔡英文總統上任至今六年半，只不過兩位。

我常常在對司法院、法務部的質詢裡頭懷疑，到底是我們的法官太不食人間煙火，還是「普世價值」給予他們的壓力過於沉重？法官手上的法槌，應是代表著法制與正義，但這些背離民意甚遠的判決與結果，讓受害人、民眾一再傻眼失望。

我國已經付出了夠多的慘痛教訓與前車之鑑，希望蔡英文總統與執政黨要能夠藉由這次涂二姐的血諫，正視我國司法的問題！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

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