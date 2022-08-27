【愛傳媒藺奕專欄】中國無人機飛抵小金門大膽防區近拍守備隊崗哨，守軍以丟擲石頭還擊的畫面，瞬間點擊達二百六十萬次登上微博熱搜榜首，有中國網民揶揄簡直原始部落土著的既視感，如果在石器時代，這已經算宣戰了。

還有更酸的網民說：「果然養兵千日用兵一石！」「還是輕敵了，沒想到蛙兵的石頭居然可以扔這麼高！」

之前1450都讓我別說，因為軍事機密，就像矯正署有人逃獄不敢說，但是基於愛國情操我必須得說了，其實這幾顆石頭大有來頭，是美國太空總署NASA從登月火箭上採集到的隕石富含神秘暗黑礦物，充滿高劑量輻射不但能破壞無人機的機芯和拍攝功能，輻射殘量尾隨無人機返回對岸軍事基地，不但隱蔽座標被我軍精準掌握，總統府裡的蔡總統也可以透過元宇宙直接擊落。

真該死，應該封存三十年的軍事機密我怎麼就說漏嘴了？

不論約架還是打仗都需要「抄傢伙」，那麼全國不二人選當然是林智堅，開雙門抄跑假學歷雙殺打的醜陋紀錄簡直可以列入國屎館，夜校畢業專題如果真查下去難保只剩高中學歷。

此刻抄人堅正是需要母愛的時候，建請蔡總統將其調派大膽守備隊以彈弓還擊建其戰功，國防部長多了一個人選，最不濟也可以去矯正署幹個九品芝麻官練練高爾夫球。

掌權者最容易犯的錯是傲慢。七宗罪裡把傲慢列在首惡，因其瀆神。傲慢是影子放得比人還大，一種自我的腫脹，佔滿整個宇宙。然而影子終歸不過是光的折射，是光與實體之間一場虚假的延長，影子一無是處，一如掌權者本身。

兩位優秀員警被凌遲慘死，我們才知道所有相關法案長期躺在民進黨把持的立法院。反正都在睡，下屆務必要體恤他們、下架諸公回家當豬公。

幾乎在所有面向，當今執政黨都慢待了人民，居然還想藉中介法將寒氣傳遞給每一個人，他忘了有多少台灣人正落入寒門，人民的良知不怕冷，無形的憤怒如乾冰瀰漫，剛好起來暖暖身。

言論自由和選票是我們手上唯二的武器，人民必須清楚認知，你在選戰上得不到的東西，在談判桌上也得不到，只有在射程之内，只有當他們回歸平民，無恥政客才會乖乖坐下來聽你說兩句。

台灣人加油～

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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