苗栗縣後龍鎮永發紙廠27日發生大火，整棟紙廠陷入火海。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮永發紙廠27日發生大火，整棟紙廠陷入火海。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮宏陽路永發紙廠大火

苗栗縣後龍鎮宏陽路99號永發紙廠，27日凌晨零時28分發生大火，火勢由後方員工宿舍往紙廠延燒，火勢相當猛烈，苗栗縣消防局勤務中心獲報，陸續調派後龍、頭屋、特搜及竹南等分隊大批人車趕往搶救，經搜救幸無人員受困，搶救至凌晨3時20分，控制火勢，初估燒毀宿舍及廠房面積近千坪，損失及起火原因正由消防人員調查中。

據悉，苗栗縣消防局第2大隊日前為因應可能發生工廠火警，為防止類似桃園敬鵬大火事件，不幸奪去6名警消性命，大隊長曹春風特地安排在竹南科學園區一家製藥廠訓練消防隊員受困援救課目，並熟悉在大型廠商內移動方式，平日訓練讓後龍、竹南分隊人員了解大型廠房火警特性，27日凌晨永發紙廠大火就剛好派上用場。

27日凌晨零時28分，苗栗消防局勤務中心獲報後龍鎮宏陽路99號永發紙廠後方員工宿舍一樓傳出火警，火勢已竄出，勤務中心首先調派後龍、特搜及竹南等分隊前往搶救，由於火勢蔓延至廠房，廠房內存有大量紙捲，火勢逐漸增大，勤務中心立即再增派頭屋分隊增援，總共出動14車29人投入火場搶救。

現場指揮官消防局第2大隊副大隊梁家榮指揮隊員，在現場布署3條水線阻隔火勢，但因紙廠內部存放易燃紙捲，火勢蔓延迅速，消防人員全力增加水線降溫、阻卻，至凌晨3時20分控制火勢，初步勘查燃燒面積包括宿舍及廠房約千坪，幸無人受困，目前正在進行殘火處理，並調查起火原因及損失金額中。