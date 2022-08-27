中國籍68歲婦人阿蓮（化名）24年前嫁來台灣，為了幫丈夫治病而耗盡家產，她如今也因打疫苗失聰而成為身障，更因此失去工作能力，阿蓮試圖向高雄社會局申請中低收入戶，承辦人員卻拒絕其請求，只因她與前夫所生的女兒在中國擁有房產，讓阿蓮難以接受。

據了解，阿蓮的丈夫比她大28歲，老先生多年前曾罹患重病，阿蓮將家中唯一的房產出售，用來醫治和請看護等大小支出，老先生最終度過難關，但也將阿蓮的財產消耗殆盡。

「錢嘛，再賺就好，沒想到有一天我連錢都不能賺了。」阿蓮表示，因丈夫早已退休，她嫁來台灣後便當看護養家，疫情期間為了入院工作而施打AZ疫苗，但只打一劑便因嚴重耳鳴導致失聰，她也因此丟掉工作，她除些微積蓄外沒有其他財產，在丈夫入住榮民之家後，阿蓮試圖向社會局申請低收入戶，卻遭承辦人員拒絕。

阿蓮打疫苗後失聰被判定為中度殘障，卻因女兒在中國有房子而無法取得福利身分。（圖／趙世勳攝）

「不能申請的理由是，我女兒在大陸有房子。」阿蓮說，她上段婚姻育有一女，但母女倆相隔台灣海峽，嫁來台灣後便不曾見面，更遑論奢望女兒為她養老送終，承辦人員卻絲毫不聽阿蓮的任何解釋，咬定她「不符規定」，大筆一揮便斷絕阿蓮唯一的生路。

本刊調查，低收入戶能取得的補助是所有社福身分中最廣的，一旦取得認定，生活、教育、醫療和居住等各方面都有保障。同時，台灣對低收入戶的審查十分嚴格，會同步計算配偶與父母子女等一親等的所有收入，還被媒體稱為「全世界最嚴苛」。

法扶基金會過去就曾公布《社會救助法》下的人倫悲劇，包括育有3子的失業父親想申請中低收入戶，社會局卻從電腦中找到他母親的出境資料，此後都沒有再入境，因而要求該名父親提出母親在台灣沒有財產的證明；還有名離家多年身障患者在申請低收入戶時，被發現他兒子收入頗豐而拒絕其請求，導致患者如果要得到低收入戶能順利進入機構安置，只得控告兒子沒有扶養他。

「中國我回不去，台灣我活不了，到底要怎麼過？」阿蓮無奈表示，丈夫住進榮民之家後，她只能租屋度日，看著積蓄日漸減少，想回中國與女兒團圓，卻又怕被冠上「惡意遺棄」老公的罪名，在左右為難下幾乎無路可走，只求相關單位網開一面，給她留下一條生路。

想到自己悲慘遭遇，阿蓮忍不住悲從中來，只希望相關單位能網開一面，給她一條活路。（圖／趙世勳攝）

高雄市社會局表示，該民眾的案件目前仍在區公所，公所人員要求她補齊女兒的相關資產，但文件尚未齊全，因而還沒進入審查階段，而法規也規定，不論兒女身處何處，對於父母都有撫養義務。社會局強調，一等直系血親均為應計算人口，財產須列入全戶計算，福利身分認定還是要待補件後，由公所審查才能確定。

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