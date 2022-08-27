好想回家！中國籍68歲婦人阿蓮（化名）24年前結識比自己大28歲的榮民丈夫並嫁來台灣，多年來對丈夫盡心盡力，還將家中唯一的房產賣掉給他養病，如今老公入住榮家，她也因去年打疫苗導致耳聾，最大願望是返鄉探望女兒，但又不能置96歲的老公於不顧，讓阿蓮萬分無奈，難過表示「想看家人怎麼這麼難。」

「我的這一生，命是真苦啊。」阿蓮回憶，她自幼母親早逝，繼母對她動輒打罵，她為了逃離原生家庭，20歲左右便與前任丈夫結婚並生下女兒，但前夫也非良配，心情不好便對她拳打腳踢，她多次被打到奄奄一息，最終只能選擇離婚，百般不捨下與女兒分開另謀出路。

而阿蓮手上有祖傳的修錶手藝，她經營鐘錶攤，一個人的生活倒也逍遙自得，直到1998年透過相親碰上到中國探親的丈夫，丈夫當時信誓旦旦，承諾一定會對阿蓮百般呵護，她又見丈夫對老家人十分厚待，給家人買房買金錶，阿蓮相信嫁來台灣後對方也會這樣疼惜自己，雙方在中國舉辦喜宴後便回到台灣，對她而言卻是另一場惡夢的開始。

到了高雄，阿蓮才發現丈夫的大方都是假象，丈夫將原本在台灣的房產賣掉到中國「裝闊」，他也沒有額外收入，每月靠著一萬多元的退休俸度日，阿蓮因而到醫院當看護應付家裡柴米油鹽等各項開支，甚至借錢買房，2人這才有了遮風擋雨的地方，但讓阿蓮難過的是，丈夫似乎從未將她當「自己人」看待。

「每天就是罵，連女兒難產都不讓我回去看。」阿蓮說，老公對她總是冷嘲熱諷、呼來喝去，為了避免她「跑掉」，多年來不准她回娘家探望親人，僅2013年曾返鄉探親，之後就被老公嚴格限制，導致她至今都不曾與外孫見面。

阿蓮的丈夫約10年前生了一場重病，阿蓮將家中唯一的房產出售給他醫治，老人家最終順利康復，如今高齡96歲仍頭腦清楚、身體硬朗，這2年才因各項機能逐漸退化而住進榮民之家，退休俸剛好能支應榮家的開支，阿蓮原以為自己身上的擔子終於能卸下，命運卻沒有就此放過他。

阿蓮原本當看護維生，去年打疫苗後意外失聰，也因此失去工作。（圖／趙世勳攝）

去年6月，阿蓮為了進醫院當看護而施打AZ疫苗，此後卻出現嚴重耳鳴導致失聰，她試圖尋求救濟，醫生卻都無奈表示難以證明耳疾與疫苗有關，她帶著助聽器都難聽見外界的聲音，只能隨身攜帶小白板與人溝通，對岸的女兒聽聞後擔心不已，希望能帶母親去求醫，阿蓮也想把握機會跟女兒團圓，但又遭質疑有「遺棄」老公的可能，導致返鄉路困難重重。

在種種壓力下，阿蓮不敢擅自回娘家，如今受疫情無法探視影響，也已約半年未與丈夫見面，更因耳疾而不能工作，甚至無法申請低收入戶，只能省吃儉用，靠著過去積蓄勉強過活，一道又一道的難關讓她喘不過氣，無奈詢問「我只是想回家，錯了嗎？」

「她那時候生病，看病的錢都是跟別人借的。」與阿蓮結識20多年的謝姓閨密表示，阿蓮多年前也曾突發耳疾，想向丈夫拿錢治病，竟遭狠狠拒絕，最終只能四處商借，這才將耳朵看好，沒想到命運弄人，如今又因打疫苗而失聰。

謝姓閨密提到，阿蓮對丈夫可說是仁至義盡，賣房讓老先生養病之外，還四處打工籌措他的醫藥費，如今大家年紀都大了，希望阿蓮能回中國與女兒團圓，彌補母女間多年來的分離之苦。

阿蓮與女兒分別長達20多年，如今最大的心願是與唯一的骨肉團聚，卻遭層層阻攔。（圖／讀者提供）

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