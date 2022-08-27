各地溫度分布圖。（圖／翻攝自氣象局）

今天氣晴朗炎熱，高溫上看38度，氣象專家吳德榮表示，明起東北風報到，北台灣氣溫略降，中南部午後有局部大雨和雷雨發生的機率；另在下周四和五會有另一股東北風南下，屆時東北部、中南部氣溫會下降。而下周五台灣東方海面可能有颱風活動。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

吳德榮表示，明（28日）北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。下周一至周三（29至31日）天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮指出，下周日（9月1日）另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下周五（9月2日）受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下周四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

吳德榮也說，根據最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下周一（29日）起台灣東方遠海開始有熱帶擾動發展的跡象；下周五（9月2日）20時「颱風活動」機率圖更顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的不確定性，是否會影響台灣，仍言之過早，需持續觀察。