總統蔡英文。（圖／取自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，兇嫌林信吾23日被逮捕歸案，台灣治安問題導致總統蔡英文臉書被憤怒民眾灌爆。蔡英文昨日（26）與民進黨南投縣長參選人蔡培慧一同前往南投夢工廠，除盛讚蔡培慧並喊話希望大家支持她。蔡英文在刊出的照片中露出笑容，讓大批網友相當不滿，質疑殺警案後不久蔡英文迅速就一掃陰霾，可見「心中只有選舉」。

蔡英文昨日晚間9時13分在臉書發文表示，她當天和蔡培慧、民進黨立委羅美玲一起參觀南投夢工廠。蔡英文表示，南投是一個融合多元文化族群的地方，擁有很多文化潛力，就是需要有理念、會做事的人才來發掘。

不僅如此，蔡英文更指出，蔡培慧是南投的女兒，也是南投需要的人才，一路走來積極用行動改變社會，從中央到地方歷練完整，還有改變家鄉、服務鄉親的熱忱。每次聽她講話、看她走遍南投的鄉鎮市，都能感受她非常非常想為故鄉做事情。希望大家一起支持有抱負、肯付出的蔡培慧，讓她帶著對故鄉的熱忱，改變南投，讓南投不只是台灣的中心，也是台灣文化的中心。

此文發出後湧入約2000則留言，除部分綠營同志及支持者外，也用入大批抨擊聲浪。網友紛紛表示：「果然今日公祭、明日忘記」、「總統全台跑輔選，花蓮外役監通報有2位犯人脫逃，犯人全台跑藏匿！」「蔡總統！花蓮自強外監又通報有兩個烙跑了啦！」「蔡英文每天都玩得好開心唷！」「哇塞！笑容滿面呢！」「年輕員警殉職，妳馬上就笑得那麼開心，不妥吧？」「心中只有選舉」、「我們的總統只有在選舉前才會把台灣所有的地名唸一次」、「林智堅雙碩士夢碎了怎麼辦！」