台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案。此案不僅讓總統蔡英文臉書被灌爆，更引發社會對相關制度的討論。一份最新網路民調顯示，高達52.8%的民眾認為目前治安非常不好，更有78.1%認為殺警刑責應加重，可見台灣人對當前的不滿恐衝擊年底大選。

《Yahoo奇摩》23日起進行網路民調，截至今日（27）早上8時，已有約30000人參與投票。詢問「你對目前的治安看法是？」認為非常不好的民眾有52.8%、不太良好25.9%、還算良好15.6%、非常良好3.6%、不知道／沒意見2.1%。

針對「刑法第135條第4項規範，若殺害依法執行職務的公務員，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。網路聲浪認為殺警刑責應加重，你的看法是？」認為非常贊成的民眾有78.1%、還算贊成10.2%、非常不贊成4.8%、不太贊成3.7%、不知道／沒意見3.2%。

至於「你認為應該加強哪些面向來保護執勤員警？（複選）」前五名則分別是：防衛武器67.3%、用槍教育64.2%、敵情觀念44.7%、巡邏人力38.4%、支援網絡27.8%。