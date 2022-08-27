「S2O Taiwan潑水音樂祭」今明2天在台北大佳河濱公園舉行，未料主辦方直到昨（26）才坦誠CL、Yellow Claw與R3hab等大咖藝人和DJ都不會出席，讓許多買票的粉絲要求主辦單位退票，引發軒然大波，不過負責人Brian則開直播說明始末，怒斥「被文化部陰了」。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」直到開演前一天，主辦方才坦誠許多大咖藝人和知名DJ都不會登台，讓許多粉絲表示受騙要求退票，不過主辦方斯邦奈表示「主辦單位保有更換場地及藝人之權利」，願意改以「免費帶一人進場」做補償，仍堅持不願意退票，不過此方案被粉絲認為太瞎，怒斥是「補償方案還是抓交替」，再度引爆戰火。

眼見粉絲怒火難熄，主辦人Brian開直播無奈表示被「文化部陰了」，許多藝人 工作證都被取消，只能改以「免費帶一人進場」做補償，接著透露公司6月就申請泡泡專案，但當時政府告知7月就「0+7」不用申請，直到2天前才發現不對勁，即便找了很多立委陳情都無效，因此忍不住抱怨「台灣真的太黑暗了」，接著強調今年是最後一屆，不會想要再辦活動了，更揚言將會提告，目前也正在緊急安排替補的表演名單。

對此，文化部表示本月18、19、23及24日曾多次提醒，並提供相關防疫計畫範例予主辦單位，但直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出的專案申請及防疫計畫，「因此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏」，決定予以駁回。