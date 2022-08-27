林智堅碩士學位遭雙殺 柯文哲：他算是悲劇

前新竹市長林智堅喧騰近兩個月的「論文門」風暴，最終遭台大、中華大學認定抄襲，引發關注。台北市長柯文哲昨(26日)表示，對林智堅來講，算是悲劇啦！此話一出引發網友熱烈討論，有網友表示「悲劇，這個結論很確實」、「對他很悲劇，對人民很喜劇」。

柯文哲昨出席台北城市博覽會開幕典禮，受訪時談到，論文事件，我非常清楚不是只有林智堅，我作為台大醫學院的教授，常常說出這種事老師要負比較大責任，因為是老師讓他畢業的，這已經是一個共犯結構，所以不管對林智堅來講，他算是悲劇吧。

柯文哲更直言，其實知道很多大學都有(抄襲)，這倒是也許是個機會，讓大家心生警惕，以後不要再有(抄襲)了。

柯文哲的看法曝光後，引發網友在本網相關報導底下討論，不少網友表示，「悲劇不是自己造成的嗎？現世報」、「老師問題更大吧？認同」、「不是悲劇，這才是應有且該得的結局，遲來的正義」、「再選下去要變高中生了」、「老師出來說話啊？不然是想躲起來嗎？」