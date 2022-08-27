大陸一位拾荒老人靠拾荒買下價值千萬台幣的房子，引起眾人討論，原來老人在拾荒過程中，發現易開罐熔解可煉出鋁鎂合金，而這種金屬在市面上，每噸可賣近8萬元台幣，老人因此看見商機，大量收購易開罐冶煉，結果短短1年就賺了近400萬台幣。不少網友看了吐槽說，牛皮都快吹破了吧！最好隨便加熱易開罐就可熔出鋁鎂合金，這是什麼工業老總的傳奇故事嗎？

根據《網易新聞》報導，大陸瀋陽一名拾荒老人靠拾荒買下一套價值230萬人民幣（1014萬台幣）的房子，原來老人在拾荒的過程中，發現將易開罐熔化會得到一片小金屬塊，乍看沒有啥特別，但鑑定後卻發現裡面含有「鋁鎂合金」。

市場上鋁鎂合金的價格，每噸是1.8萬人民幣（約7.9萬台幣），每頓的易開罐則是5千元人民幣（約2.2萬台幣）。因此這位老人起了冶煉金屬的念頭，開始大量蒐集購買易開罐，想要把它熔解成金屬塊以後拿去賣。而他最多1天可蒐集13萬個易開罐，大約是2.5噸左右。

而老人就這樣靠著冶煉金屬，在短短1年煉出了將近300噸的鋁鎂合金，扣除掉人工費與燃料費，最後淨賺90萬人民幣（約396萬台幣），從拾荒老人搖身變成百萬富翁。

故事引起網友討論，不少人嗤之以鼻說，這是要騙大家拾荒？最好隨便加熱易開罐就可熔出鋁鎂合金啦！「根本不可能發生」、「繼續吹牛啊！最好是這樣輕鬆容易就賺大錢，那大家早就是億萬富翁」、「牛皮都快吹破了！易拉罐罐冶煉成鋁鎂合金致富，這是哪個工業老總的傳奇故事吧！」