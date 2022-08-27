中國現代國際關係研究院東南亞和大洋洲研究索助理研究員孫暢27日在大陸《環球時報》撰文指出， 近日索羅門群島再度引發外媒關注。澳洲媒體稱，中方正計畫購買索深水港和簡易機場以用作「軍事基地」；索國與中國進出口銀行商談申請優惠貸款建設通信塔恐落入「債務陷阱」。不止索羅門，巴布亞紐幾內亞亦被質疑中國計畫在新海灣省建設一個包含「海軍基地」在內的經濟特區。對於中國與南太島國合作過度「敏感」，根本原因在於還未調整好心態，適應中國的地區存在。

孫暢稱，近年來，中國已經成為南太地區的重要合作夥伴，澳羅伊研究索統計數據顯示，在對島國援助上，中國已經成為僅次於澳洲的地區第二大援助國。在助力地區發展方面，2019年中國分別與索羅門群島、吉里巴斯建交和復交，並與建交的10個南太島國全部簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄。在安全領域，隨著中國與島國合作逐漸加深，中國的海外利益也在不斷拓展。出於保護海外利益的需要，中國與索羅門群島簽署了《安全合作架構協定》。

孫暢表示，中國駐美大使秦剛近日生動比喻，野生大貓熊不再瀕危，但「貓熊擁抱者」卻成了亟需「保育」的「瀕危物種」。中國與南太島國的合作秉持著相互尊重、不強加於人、不排斥協力廠商的原則，向各方開放，而地區國家中願意與中國加強合作，採取理性務實態度的「貓熊擁抱者」，卻遭到西方圍獵，根本原因在於冷戰意識形態幽靈讓一些美西方精英陷入非此即彼的政治站隊怪圈，他們嘴上談的是「自由和開放」，心裡想的是完全依附於美澳才是南太國家的「唯一選擇」。

孫暢分析，華府推行「印太戰略」的要義，是排擠中國在地區的影響力存在，因此地區國家中的「貓熊擁抱者」頻頻遭遇西方媒體的汙蔑和妖魔化解讀。接下來是選擇「擁抱貓熊」共同助力地區發展，還是秉持地緣政治和霸權護持觀念視中國為地區合作的「假想敵」，考驗著地區國家的戰略定力和政治智慧。

孫暢指出，長期以來，澳洲和紐西蘭向地區鄰國提供大量援助，對地區發展起到了不可或缺的積極作用，但氣變、新冠疫情、自然災害等多重危機疊加之下，解決島國難題、改善民生困境需要更多力量。中國對太平洋島國的援助與地區現有安排並行不悖，多邊合作將有助於解決島國實際問題。

2016年，中國曾與澳洲、巴布亞紐幾內亞開啟三方瘧疾防控合作，成效顯著，可循例繼續豐富完善。南太不是地緣政治的競技場，各方應在平等尊重、對話協商的基礎上，真正急島國之索急，在廣闊的南太海域凝心聚力，真正解決島國迫在眉睫的生存問題。