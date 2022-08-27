大陸觀察者網27日報導，大陸「國家國際發展合作署」微信公眾號消息，大陸國家國際發展合作署署長羅照輝26日會見巴基斯坦駐華大使莫因·哈克。對於巴基斯坦洪水致3300萬人受災，中方首批救災物資將於30日之前抵達。

羅照輝表示，近日巴遭遇多年罕見洪災，造成重大傷亡和財產損失，中方感同身受。中巴是全天候戰略合作夥伴，是鐵桿兄弟，素有守望相助、相互扶持的好傳統。記得2008年汶川地震時，巴方第一時間伸出援手，拿出庫存最後一頂帳篷送往中國災區，並且說哪怕吃樹葉，也要派出救災醫療隊。當時羅照輝是中國駐巴大使，親歷這段歷史，很難忘。巴方的困難就是中方的困難。中國全力支持巴方抗擊洪災。經國合署緊急協調，提供首批援助，包括2.5萬頂帳篷及其他巴方急需的物資，可在8月30日之前運抵。中方也願為巴方災後重建提供幫助。

莫因·哈克通報巴國最新災情指出，他代表巴基斯坦政府和人民，衷心感謝中國政府和人民雪中送炭，感謝國合署為協調對巴救災援助所做工作。近期因雨季來臨，巴國前所未有的洪災已造成近千人死亡，上千萬民眾流離失所。據氣象部門預報，未來一周還會有大量降雨，形勢很不樂觀。當前又正值農作物收穫季節，洪災損毀莊稼，沖毀道路橋梁，大災過後往往還會出現大疫。巴方一是請中國盡早提前哪怕一天將救災物資運抵災區。二是考慮在糧食短缺、災後重建、疫情防控三方面提供支援。三是為巴長遠防災救災提供能力建設幫助，包括氣象水文方面的技術支援。羅回應對巴方建議願予積極考慮。

雙方同意成立聯合工作組，指定聯絡員，具體落實緊急救災及後續合作。

大陸央視26日報導，根據巴基斯坦國家災害局當天公布數據，6月中旬以來，巴基斯坦各地因強降雨和洪災導致的死亡人數升至937人，約3000萬人無家可歸。繼俾路支省之後，信德省的23個地區也成為重災區。巴基斯坦政府25日宣布進入國家緊急狀態。

另據CNN報導，巴氣候變化部長雪麗·雷曼（Sherry Rehman）25日表示，巴基斯坦至少有3300 萬人受到致命洪水的影響。雷曼稱洪水史無前例，是十年來最嚴重的人道主義災難。