小S（徐熙娣）和老公Mike（許雅鈞）結婚17年，育有3女，兩人結婚後許雅鈞常被爆料上夜店，日前更被台灣狗仔葛斯齊曬出照片，指他被3女包夾，在夜店摟混血女。對此，小S昨出席外送美食APP的活動，打趣要葛斯齊：「多吃點少說點」，另有網友到葛斯齊臉書嗆：「小S感覺他老公啥樣她清楚的很，需要勞煩你嗎？」葛斯齊也給了一句回應。

葛斯齊先前曾爆料許雅鈞和俄羅斯飯局妹吃飯，對此，許雅鈞當時大方認了有吃飯，「但這些都是朋友，不是飯局妹。」葛斯齊則回：「謝謝你認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」

葛斯齊近來常上直播爆料。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

近日，葛斯齊再度在直播中爆料出許雅鈞在夜店的照片，稱他是夜店的「大善人」，私下酒量好，還與多名女子曖昧，對此，小S本人第一時間回應：「我老公不是公眾人物，以後關於他的問題都不會回應，謝謝。」許雅鈞也同步給了一樣回答。

葛斯齊回應網友。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

小S昨現身活動，四兩撥千金表示不會談家務事，「老公只是路人」，並幽默說要葛斯齊多用APP，「多吃點少說點」。對此，有網友到葛斯齊臉書留言，認為如果爆料做到「淨化、促進、監督和替被害者宣張正義的作用」是件好事，或是揭發名人真面目，但感覺小S早清楚自己老公私下的情況，感覺不需要葛斯齊多此一舉，葛斯齊回應：「做新聞的人，是個咖就是會被盯上！」