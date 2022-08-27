台中市民政局長吳世瑋昨也趕赴現場，協助指揮。（台中市消防局提供）

台中市消防局及南投縣消防局前往救援。（台中市消防局提供）

台中市清水區公所一行24人昨日前往南投武界山參訪，4名同仁及1名當地司機失聯，至今仍下落不明。據悉，一行24人中，昨上午在當地導遊及司機帶領下前往一線天溯溪， 5人腳程快走在前頭，最後不見蹤影。因山區手機毫無訊號，清水區長蔡慶生一有空檔就狂撥手機，希望失聯的員工能接到，初步研判應為迷路山中，希望盡快傳出好消息。

清水區公所一行24人參訪活動為一日行程，昨上午到武界山一線天溯溪，24人搭乘3部9人座巴士前往，在導遊及當地1名司機的帶領下步行前往一線天。2名員工因拖鞋壞了先折返，其餘24人持續往目的地前進。

團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，但仍未見蹤影，於是請當地村長及村民趕緊協尋。由於該行程步行來回僅1.5小時，有7名員工走了3個多小時發覺不對勁，於是打道回府，另1名導遊及11名員工也順利被引導回部落，20名員工已在深夜平安返家。而1名當地司機及4名體格壯碩且腳程快的員工則失聯至今。

區長蔡慶生昨已趕赴現場，由於山區手機沒有收訊，目前仍無法聯繫上，蔡慶生說，失聯員工的手機都直接轉語音信箱，他一有空閒就狂打電話，希望能夠連絡上人。

民政局表示，根據尋獲的團員表示，當地昨日天氣晴朗，並無下雨，研判應為迷路山中。當地山青有發現腳印，目前積極協尋中。由於昨日是農曆7月29日鬼門關，各界都希望盡快傳出好消息！

得知消息後，民政局長吳世瑋昨也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。