一名女網友發現男友會買春，讓她嚇到立刻去做性病篩檢，結果發現自己披衣菌感染，為此她與男友大吵一架，但對方去檢測性病以後，所有項目竟都是陰性，讓她百思不得其解，因為男友才是到處愛愛的人，而她只有和男友發生關係，怎麼結果卻是她中獎，男友沒事呢？對此，有網友表示，男生染病症狀蠻明顯，通常很快就會去治療，搞不好原PO男友已感染過也治好了，只是沒告訴妳而已。

一名女網友近日在臉書社團《靠北男友2.0》發文表示，她跟男友在一年1年半左右，近日發現男友私下會偷花錢去找應召女回家，而她知道真相的當下，就立刻預約去檢查性病，如今報告出來發現有「披衣菌感染」。

女網友指出，她回家就與男友大吵一架，同時也要求男友去做性病檢查，沒想到男友所有的檢查指標竟然都是陰性，這樣的結果讓原PO萬般不解，因為約砲的人明明是男友，而她自始至終就是只有和男友發生關係，怎麼她中獎了男友卻沒有。

貼文引起網友討論，「這種還在一起，妳正常嗎？」、「不是啊，都這樣了妳還不考慮分手嗎」、「可以分了，外面的世界很大。」另有網友表示，一般男生若得病， 第二天起床就能感覺到， 然後就會立刻去醫院檢查， 治療幾天後差不多痊癒了， 這個時候妳才會發現自己感染或剛剛發病，她已經好了當然就驗不到，原因大約就在這。