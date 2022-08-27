鳳山分局23日接獲報案，魏姓女子報案指稱旅遊返家後，發現家中的52萬8千元遭竊，現場還留有一張寫滿字並署名的紙條，經警方調查，發現30歲的邱姓男子利用砂輪機破壞魏女家中保險箱，竊走現金，還寫下紙條欲蓋彌彰，想嫁禍給同事，全案依竊盜罪移送偵辦。

23日鳳山分局鳳崗派出所接獲魏女報案，指稱旅遊返回新生街家中後，發現房間的保險箱內現金52萬8千元遭竊，現場還留有一張寫滿字並署名的紙條，紙條內容還提到「我只好請我朋友進去妳家」、「錢我會還妳」等語句，明顯想掩蓋偷竊的事實且嫁禍於別人。

警方現場採證並調閱周邊監視器，發現騎著白色機車的邱男於晚間9時許進入魏女家中行竊，警方經鎖定竊嫌身分後，隔日火速前往邱男住家逮人。

邱男遭逮後，坦承得知友人舉家外出的消息，才動起歪腦筋趁機闖空門，利用砂輪機破壞保險箱竊取現金，並留下紙條企圖混淆偵辦方向，沒想到邱男「手路太粗」，被監視器拍下身影，警方迅速上門逮人，將52萬8千元現金原封不動的還給被害人，全案依竊盜罪移送偵辦。

鳳山分局呼籲，平時防竊作得好，財產有得保，民眾如有安排舉家外出，可向地方派出所申請舉家外出加強巡邏。

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