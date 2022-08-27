年底九合一選舉，牽動各界對2024總統大選的關注。媒體公布一份「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，副總統賴清德以37.1％領先，新北市市長侯友宜以29.5％居次，台北市市長柯文哲則以19.0％排第三。《美麗島電子報》吳子嘉認為，賴的民調兩個月暴跌4.4個百分點，太可怕了。此消息引熱議，不少網友認為綠營內部鬥爭將是左右2024民進黨人選的關鍵，更有人認為賴民調滑落恐是「國家機器太猛了」。

吳子嘉26日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中公布，《美麗島電子報》8月份最新民調，在「希望誰擔任下一屆總統？」調查中，若是民進黨推賴清德、國民黨推侯友宜、民眾黨推柯文哲3人競逐，賴為37.1%、侯29.5%、柯19.0%；而上次6月所做的民調，賴則為41.5%、侯28.0%、柯19.6%。

吳子嘉認為，賴清德可謂無妄之災，什麼事都沒做，卻莫名其妙暴跌4個百分點，這種情況就很可怕了。侯友宜只輸賴7.6個百分點， 換言之，侯只要再拿4個百分點就會贏，侯是有能力拿到民進黨票的人。侯較上次增加1.5個百分點，柯文哲則跌了0.6個百分點，故侯是賴最大的威脅；在這「三腳督」的組合中，賴最大的問題是受到池魚之殃，「人在家中坐，禍從天上來」。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「國家機器太猛了」、「賴清德最大的問題，就是當今聖上絕對不會讓他選」、「賴清德最大的敵人絕對不會是侯友宜，而是自家人」、「賴清德要選？問過朕難容了嗎？」「蔡根本不喜歡賴，明眼人都看得出來」、「賴清德恐怕會引戰火，還是不當總統好」、「2024還很久，凡事都有變數，現在檯面上的人選也許不是到時的人選」。