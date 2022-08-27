炎夏高溫，水果成為消暑聖品，但正確吃法很重要，醫師表示，多數水果適合飯後吃，因其含有的膳食纖維可降膽固醇與血糖，尤其吃了大魚大肉，建議吃富含消化酵素的水果，例如木瓜、鳳梨等，可幫助消化大量的蛋白質，以利腸胃道消化與吸收。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在「江P醫件事」中說明，水果依照其增加血糖速度可分為低GI ( Glycemic Index，升糖)、中GI水果、及高GI水果。

水果可分為低GI 、中GI、高GI水果。( 圖/ 取自「江P醫件事」)

他表示，一般而言，水果適合飯後食用，因水果富含纖維，尤其是水溶性膳食纖維可吸附食物的澱粉與油脂，讓澱粉不會被吸收太快、血糖也不致快速上升，另外膳食纖維可跟膽固醇、油脂混合在一起，可降低膽固醇，所以飯後食用水果可穩定血糖、降膽固醇。

江坤俊並表示，有些水果則適合吃完大魚大肉後食用，因為魚、肉類富含蛋白質，消化時間較慢，所以此時適合食用富含消化酵素的水果，例如木瓜、鳳梨、奇異果，以利腸胃道消化與吸收。

至於減肥者想在餐間吃點水果、降低飢餓感，江坤俊表示，此時適合吃低GI水果墊底，例如芭樂、番茄、蘋果等，除了高纖維可增加飽足感，也因低GI特質不會讓血糖過度波動。

高GI水果也非全然無用。江坤俊表示，運動後因血糖會迅速降低，此時為了避免血糖過低、產生暈眩，最好吃高GI水果，「畢竟低GI水果此時對血糖穩定緩不濟急。」